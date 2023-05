PALAZZI ROMANI

"Non prendiamo Fisco per fiaschi"

Gusmeroli crede nella riforma

Da Torino la ricetta del leghista, presidente della commissione Attività produttive alla Camera: "L'Italia deve tornare a crescere più della media europea". Intanto, però, il taglio del cuneo rischia di trasformarsi in una tantum se non si troveranno le coperture

“La delega per la riforma fiscale è una grande occasione per il Paese, per dare impulso alla crescita e all’occupazione. Sarà inevitabilmente un processo graduale ma l’importante è che ci sia un inizio, e quell’inizio è ora”. Ad affermarlo è Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, intervenendo a Torino al forum “Le Fondazioni di origine bancaria nel tempo delle grandi transizioni” organizzato da Itinerari previdenziali.

“La crescita dell’Italia deve tornare costantemente sopra la media europea: fondamentale è lavorare su tutti i freni. Bisogna assolutamente semplificare il sistema fiscale perché complessità e burocrazia pesano come una tassa occulta, ridurre gradualmente la pressione fiscale e riequilibrare il rapporto cittadino/fisco. A fine luglio avremo l’approvazione definitiva della delega, poi partirà la sfida per i decreti attuativi, dobbiamo fare presto. Sul tema dl Lavoro – prosegue Gusmeroli – se la crescita sarà superiore allo 0,9% previsto dal Def si aprono spazi e risorse per cercare di confermare il taglio del cuneo anche negli anni prossimi. Sulla transizione energetica, serve sposare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale, tutelando le specificità economiche italiane”.

Crescita, semplificazione, taglio delle tasse: l’elenco dei buoni propositi è più o meno lo stesso di tutti i governi precedenti, quanto l’esecutivo di Giorgia Meloni riuscirà a tenere fede ai suoi impegni è tutto da vedere. A partire dalla necessità di dare stabilità al taglio del cuneo fiscale anche nei prossimi anni, altrimenti più che una riduzione delle tasse sarà solo l’ennesimo bonus una tantum mascherato.