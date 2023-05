A Torino la prima sede di Fridays For Future Italia

Torino vuole diventare la capitale della lotta ai cambiamenti climatici. Nasce infatti sotto la Mole, in zona Vanchiglietta, la prima sede di Fridays For Future Italia che prenderà il nome significativo di Kontiki, la zattera su cui Thor Heyerdahl e altri cinque si imbarcarono per attraversare l'Oceano Pacifico e dimostrare che l'impossibile può diventare possibile. Obiettivo del nuovo spazio, in collaborazione con l'Arci, è diventare "una casa per tanti ragazzi e gruppi di attivismo ambientale che finora si erano sentiti apolidi, un punto di partenza del cambiamento che serve costruire nella società", con incontri, spettacoli, presentazioni, aperitivi, pomeriggi di aula studio, laboratori con le scuole. "La crisi climatica - dice il presidente di Giustizia Climatica Ora! e attivista di Fridays For Future Torino, Andrea John Dejanaz - sconvolgerà le nostre esistenze. Priorità è immaginare la società del futuro e poterla sperimentare in spazi definiti come questo, facendola diventare al più presto il presente che vogliamo vivere". Kontiki, aggiunge il presidente Arci Torino, Andrea Polacchi, "è il segno che Arci accoglie le ragioni dei movimenti per la giustizia climatica e in Arci quelle lotte possono saldarsi a quelle culturali, sociali, per i diritti". "Siamo orgogliosi - prosegue il presidente nazionale Arci, Walter Massa - che la prima sede di Fridays For Future Italia sia anche un circolo Arci. Speriamo possa essere la prima di molte altre, su tutto il territorio nazionale". In attesa dell'inaugurazione, in programma con un weekend di iniziative dal 9 all'11 giugno, è stato lanciato un crowdfunding per sostenere Kontiki. "La nostra sede - conclude Marta Maroglio, attivista, portavoce di Fridays For Future Italia - sarà un luogo d'incontro in cui immaginare e realizzare la società che vogliamo".