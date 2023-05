GIUSTIZIA

Pm al Salone solo senza compenso

Il Csm nega a Marzia Sabella la possibilità di partecipare alla fiera del libro di Torino per un corrispetivo di mille euro: "Un magistrato non può prendere soldi da soggetti privati". Probabile la sua presenza a titolo gratuito

Se un magistrato vuole intervenire a un dibattito o a una conferenza può farlo a titolo gratuito. È stata approvato all’unanimità dal plenum del Csm il parere sulla pratica che ha negato l’autorizzazione alla pm antimafia Marzia Sabella a partecipare a incontri di dialogo con gli studenti al Salone del Libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio. Senza la rinuncia al compenso di mille euro, questo a quanto si è appreso è il motivo della decisione, l’incarico non è autorizzabile in quanto è di ostacolo la remunerazione di un magistrato da parte di un privato, in base alla circolare vigente su questo tipo di incarichi conferiti da privati. E pur vivendo di contributi pubblici la Fondazione che gestisce il Salone è considerata un ente privato.

Ad aprile il Csm aveva preso tempo per riflettere sul caso. A chiedere ulteriori approfondimenti era stato il Procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato. Un’istanza appoggiata da altri consiglieri che chiedevano che questa fosse l’occasione per una revisione della circolare su questo tipo di incarichi e a cui aveva aderito anche il relatore, il laico di Forza Italia, Enrico Aimi. “A Sabella – aveva chiarito il relatore dopo le polemiche che si erano levate per il mancato via libera – non viene impedita la partecipazione al Salone del Libro di Torino: potrà partecipare ma a condizione di rinunciare al compenso di mille euro, ulteriore rispetto alle spese di viaggio e soggiorno, a carico dell'organizzazione”.

Sabella, magistrato antimafia con trent’anni di esperienza, era stata invitata come autrice del romanzo “Lo sputo” (Sellerio, 2022) nell’ambito del progetto “Adotta uno scrittore” nato con l’obiettivo di far incontrare studenti e autori. L’ipotesi più probabile, a questo punto, è che partecipi ugualmente all’iniziativa, senza compenso.