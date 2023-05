Pd: Merlo, cattolici non possono vivacchiare

"La tradizione del cattolicesimo popolare e sociale non può continuare a vivacchiare in un partito che ha assunto, dopo l'elezione alla segreteria di Elly Schlein, una chiara e netta identità politica radicale, libertaria e massimalista". Lo afferma Giorgio Merlo, dirigente nazionale Popolari. "Forse - dichiara - è giunto il momento affinchè i cattolici popolari, oltre ad essere coerenti con la propria storia, ritornino anche ad essere protagonisti nei partiti. Ma non in quelli che si compiacciono quando esponenti storici, o addirittura 'fondatori', se ne vanno perchè in quel partito sono ridotti ad una presenza del tutto testimoniale. Appunto, come diceva recentemente Beppe Fioroni, 'gentilmente ospitati' in quanto irrilevanti se non addirittura mal tollerati".