Piazza San Carlo, Appendino: "Decisi io la proiezione e nessuno sollevò dubbi"

"Non voglio sfuggire alle responsabilità delle mie scelte politiche" dice l'ex sindaca davanti alla Corte d'Assise d'Appello. Poi precisa: "Mai entrata nella fase organizzativa dell'evento". Il procuratore generale chiede la conferma della pena di 18 mesi

“Non voglio sfuggire alle responsabilità delle mie scelte politiche ed è su queste scelte politiche di cui mi assumo la piena responsabilità che vi chiedo di essere giudicata”. Così Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle, questa mattina davanti alla Corte d’Assise d’Appello, a cui ha rilasciato spontanee dichiarazioni, durante l’udienza per i tragici fatti di piazza San Carlo. La sera del 3 giugno 2017, a causa di una serie di ondate di panico tra la folla presente nella piazza per seguire su maxischermo la finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid, ci furono oltre 1.500 feriti e in seguito la morte di due donne. Per questi fatti l’ex prima cittadina e il suo ex capo di gabinetto, Paolo Giordana, sono stati condannati in primo grado a 18 mesi di reclusione.

Appendino ha sottolineato che la scelta di proiettare la partita fu sua, perché riteneva quell’occasione “non solo opportuna, ma un’opportunità” per la città. Una proiezione che “tutti si aspettavano e che davano per scontato”. “Ma se qualcuno tra gli addetti ai lavori avesse sollevato un dubbio o una perplessità sarei stata la prima a prenderli in considerazione”. Per l’occasione, ha ricordato Appendino, in seguito alla sua volontà di scegliere una piazza aulica per la proiezione, venne convocata, su sua indicazione, una riunione dall’allora capo di gabinetto, Giordana. Da qui venne indicata, come era già accaduto in passato, come luogo adatto alla manifestazione, piazza San Carlo.

Il procuratore generale, Carlo Maria Pellicano, ha chiesto la conferma delle condanne per Appendino e Giordana e una riduzione per l’ex questore Angelo Sanna e per Maurizio Montagnese, responsabile dell’agenzia Turismo Torino, alla quale il Comune affidò la cura dell’evento. Appendino, difesa da Luigi Chiappero ed Enrico Cairo, durante le dichiarazioni, ha evidenziato che piazza San Carlo non è mai stata messa in discussione e che lei si sentiva “serena” quando ha appreso che l’evento sarebbe stato affidato a Turismo Torino. “Io non solo avallai la scelta – ha precisato – ma ne fui sollevata”. “Non sono mai entrata nella fase organizzativa dell’evento, anche perché non avevo né il ruolo né la competenza tecnica per farlo – ha aggiunto –. io sapevo benissimo che c’erano degli organi preposti, la commissione di vigilanza con rappresentanti del Comune, ed ero convinta che nel caso ci fosse stata una difficoltà o un problema ovviamente mi sarebbe stato riportato o sarei stata avvisata, e mi sarei attivata”.