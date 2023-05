Torino vara Piano regolatore della notte per la buona movida

Intervenire nelle zone della movida per ridurre il rumore, garantire la tutela della salute dei residenti, l'economica degli operatori del divertimento e la distribuzione più adatta dei servizi. È l'obiettivo delle linee guida del Piano per il governo della notte approvate oggi dalla Giunta comunale di Torino e che prevede già domani un primo confronto con le associazioni di categoria dei commercianti sulle misure da attuare. Principale obiettivo è ridurre il rumore della movida, oggetto di una sentenza del Tribunale che chiedeva provvedimenti urgenti in merito. In programma, oltre a modifiche normative, anche la sperimentazione di strumenti innovativi per rendere più efficaci le azioni di riduzione del rumore e del disturbo, come totem fonometrici, insegne luminose che avvisino i clienti dell'imminente chiusura del locale, variazioni nell'illuminazione pubblica, utilizzo di elementi mutuati dai giochi e di grafiche per incentivare i comportamenti più coscienzioso. "Siamo pronti per avviare la fase operativa nel modo più condiviso possibile - dice l'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero -. Questo atto affronta il tema della riduzione del rumore e punta a nuove risorse per videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione. Dobbiamo pensare a una sorta di piano regolatore del tempo notturno, che scriveremo grazie al contributo e alla partecipazione di tutti i soggetti interessati".