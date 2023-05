Salone del libro: Azione, impedire di parlare è falò libertà

"Quando a una persona viene impedito di parlare perché non si condividono le sue idee si fa un falò della nostra libertà. Molte cose mi dividono dalla ministra Roccella, come molte cose mi univano alla militante radicale Eugenia Roccella. Aveva diritto di parlare ieri, e lo conserva per esprimersi oggi. La libertà va sempre rispettata e tutelata. Quando era la libertà di dissacrare e quando si manifesta come libertà di consacrare. Poi ognuno giudica per sè. Alla ministra Roccella va la mia solidarietà senza riserve. Il mio disappunto per i contestatori che vogliono chiuderle la bocca". Lo dichiara la deputata di Azione, Daniela Ruffino.