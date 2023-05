Salone Torino: Malan (FdI), grave Schlein legittimi squadrismo

"Le dichiarazioni di Elly Schlein sull'atto squadrista con cui è stato impedito al ministro Roccella di presentare il suo libro al Salone di Torino sono addirittura più gravi dell'azione di quei facinorosi. Affermare che in 'una democrazia si deve mettere in conto che ci sia il dissenso' e che 'è surreale il problema che ha questo governo con ogni forma di dissenso' in pratica significa legittimare quanto accaduto ieri a Torino". Lo afferma il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Tali dichiarazioni - riprende - potremmo attendercele da un Saviano qualunque ma non dal segretario del primo partito di opposizione, o da colei che un giorno vorrebbe candidarsi a guidare il governo dell'Italia. Ecco, se gli italiani volevano una dimostrazione di se Elly Schlein fosse adatta a guidare l'Italia, ieri ne hanno avuto una triste prova".