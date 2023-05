Azione Cattolica presenta il Bilancio di sostenibilità

Sarà presentato domani a Torino il Bilancio di Sostenibilità 2023 (su dati del 2022) dell'Azione Cattolica Italiana, giunto alla sua quinta edizione. "Una scelta di trasparenza, nata dalla volontà di rendere conto dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione essenzialmente dal contributo dei soci ma anche dalla generosità di tante persone, e di responsabilità, che significa interrogarsi sull'impatto pastorale, sociale, economico e ambientale della vita associativa in tutti i contesti che l'Azione Cattolica abita e anima", sottolinea in una nota l'associazione. Questi alcuni numeri: 213.661 soci, 38.111 responsabili associativi, oltre 40.000 educatori e animatori, 6.800 sacerdoti assistenti, oltre 7 milioni di ore di servizio donate alle comunità, più di 500.000 i simpatizzanti dell'associazione, ovvero i non soci che però partecipano e aiutano ad organizzare iniziative Ac su tutto il territorio nazionale. Oltre ai numeri, le 140 pagine del Bilancio danno conto dei progetti, delle campagne e delle alleanze portate avanti da Azione Cattolica. Come sottolinea il presidente nazionale dell'Ac, Giuseppe Notarstefano, nell'introduzione al Bilancio, dopo la stagione del Covid, "le storie e i numeri di questo Bilancio narrano una vita associativa che ritrova l'entusiasmo di essere una Chiesa in uscita, missionaria e appassionata della vita delle persone, un'Ac diffusa e radicata anche nelle realtà più piccole e periferiche del Paese e che contemporaneamente si allarga ad una prospettiva globale attraverso la dimensione internazionale. Una vita associativa - prosegue Notarstefano - generata da una straordinaria e mai scontata gratuità ampiamente diffusa e condivisa, da una dedizione di tempo e di cura in termini di formazione culturale e spirituale ma anche di volontariato sociale e impegno socio-politico".