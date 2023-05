Scuola non sicura, Comune del Torinese ne chiude una parte

Chiusa per ragioni di sicurezza una parte della scuola di Borgofranco d'Ivrea, nel Torinese. La decisione è stata presa dal sindaco, Fausto Francisca, e riguarda due classi della scuola elementare, sei della media e il refettorio del plesso, per un totale di oltre cento alunni. L'edificio che ospita le aule non ha superato la valutazione sismica richiesta all'amministrazione comunale e per questo motivo il Comune ha scelto per la chiusura cautelativa. La dirigenza scolastica è al lavoro per riorganizzare le lezioni degli ultimi giorni di scuola.