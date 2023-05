Foibe, a Paoletti e Bongioanni targa per l'impegno di ricordare

Una targa simbolica al sindaco di Boves, Maurizio Paoletti, e al capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Piemonte Paolo Bongioanni "per l'impegno profuso nel ricordare il dramma delle foibe e l'esodo istriano, giuliano e dalmata con la collaborazione continua e proficua con il Comitato 10 febbraio". I riconoscimenti sono stati consegnati a Boves lunedì scorso dal presidente nazionale del Comitato 10 febbraio, Silvano Olmi, in una cerimonia promossa dal coordinatore cuneese di Fratelli d'Italia, Denis Scotti. "Sono davvero commosso e onorato - commenta Bongioanni - perché questa targa premia l'impegno sul territorio per informare e sensibilizzare anche i più giovani su una pagina di storia che per troppo tempo è stata rimossa, nascosta, strumentalizzata da certa politica. Ed è estremamente significativo che il riconoscimento vada anche alla città martire di Boves, medaglia d'oro al Valor militare e al Valor civile". "La città di Boves, su nostra proposta - spiega Denis Scotti - ha già intitolato un ponte ciclopedonale ai martiri delle foibe e una panchina a Norma Cossetto, la giovane istriana divenuta simbolo della violenza antiitaliana. La targa al sindaco Paoletti e a Paolo Bongioanni intende ringraziarli per l'impegno profuso".