Gribaudo (Pd), sanità pubblica in Piemonte è allarmante

"La condizione della sanità pubblica in Piemonte è allarmante": lo afferma la vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, che sottolinea come "anche il report del Ministero della salute sui Lea certifica lo stato allarmante della sanità pubblica in Piemonte, facendolo retrocedere di diverse posizioni". "Sulle liste d'attesa - aggiunge - il Piemonte è addirittura ultima Regione in Italia, come denunciamo da tempo, con tempi che si protraggono fino a 180 giorni, così come per l'Assistenza Domiciliare Integrata". "La giunta Cirio - dice ancora Gribaudo - sta lentamente smantellando quello che era un fiore all'occhiello dell'intero Paese, in particolare sui servizi territoriali. L'immobilismo sul nuovo hub ospedaliero di Cuneo è l'esempio perfetto di come la destra stia depotenziando la sanità pubblica in favore di quella privata. A pagare sono i cittadini, che vedono negarsi il diritto alle cure accessibili, e gli operatori sanitari, costretti a lavorare in condizioni difficilissime".