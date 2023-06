URNE VIRTUALI

Battiquorum in Azione, Renzi tallona Calenda

Da solo non va da nessuna parte, di certo non in Europa. L'ex ministro crolla sotto il 4% e senza un'aggregazione con Italia Viva Bruxelles la vede col binocolo. Stabili gli altri partiti con Fratelli d'Italia in leggera flessione ma saldamente in testa

La bagarre scoppiata nelle settimane scorse all’interno del Terzo polo inizia a produrre i suoi effetti nelle urne virtuali ed è Azione a rimetterci. Secondo i dati della Supermedia Agi-YouTrend, il partito di Carlo Calenda perde mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione e finisce sotto il 4%, che è anche la soglia di sbarramento per entrare al Parlamento europeo. Tra gli altri partiti, Fratelli d’Italia perde lo 0,2% ma rimane sopra al 29. Perdita di un punto decimale per il Partito democratico che non risente più di tanto del flop alle Comunali. Stabile al 15,9 il Movimento 5 Stelle e Italia Viva che con il suo 3 percento ora incalza proprio i cugini di Azione. Una situazione di stallo che viene ribadito dagli equilibri sostanzialmente immutati tra le due coalizioni principali, con il centrodestra al 46,1% e il centrosinistra al 25,8%.

Supermedia liste

FdI 29,1% (-0,2)

Pd 20,6% (-0,1)

M5S 15,9% (=)

Lega 8,9% (-0,1)

Forza Italia 7,0% (+0,2)

Azione 3,8% (-0,5)

Italia Viva 3,0% (=)

Verdi/Sinistra 3,0% (+0,1)

+Europa 2,3% (+0,2)

Italexit 2,2% (+0,1)

Unione Popolare 1,4% (-0,1)

Noi Moderati 1,1% (+0,1)

Supermedia coalizioni

Centrodestra 46,1 (-0,1)

Centrosinistra 25,8 (+0,1)

M5s 15,9 (=)

Terzo Polo 6,8 (-0,4)

Italexit 2,2 (+0,1)

Altri 3,2 (+0,3)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (25 maggio 2023).

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 24 maggio al 7 giugno, è stata effettuata il giorno 8 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 29 maggio), Euromedia (8 giugno), Piepoli (6 giugno), Quorum (5 giugno), SWG (29 maggio e 5 giugno) e Tecnè (28 maggio e 3 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.