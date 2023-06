Torino, dai fonometri ai contapersone un piano per la movida

Parte con il monitoraggio dell'impatto acustico, con l'utilizzo di fonometri in locali e dehors, il nuovo piano di governo della notte per una 'buona movida' a Torino. La Giunta comunale ha approvato oggi tre delibere che prevedono una serie di azioni "per individuare - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - una forma ordinata dello svago serale che garantisca tre fondamentali esigenze, essere una città giovane e vivace, il diritto al riposo del residenti e la tutela del lavoro dei commercianti". Le delibere avviano dunque la sperimentazione di azioni in base alle quali adottare eventuali provvedimenti o sanzioni. Si parte con il monitoraggio del rumore nelle aree classiche della movida, mentre in particolare per l'area tra largo Saluzzo e le vie Saluzzo e Berthollet, grazie alla tecnologia IoT, si sperimenterà la rilevazione anonima delle presenze. Una sorta di contapersone virtuale i cui risultati, messi in relazione con il livello di rumore, serviranno per adottare eventuali provvedimenti, come il possibile accesso a numero chiuso con specifica ordinanza. Il piano, frutto di un tavolo fra le associazioni di categoria e gli assessori Paolo Chiavarino (Commercio), Chiara Foglietta (Ambiente), Gianna Pentenero (Sicurezza) e Carlotta Salerno (Politiche giovanili), indica anche, fra i provvedimenti, bicchieri 'brandizzati' che ne rendano riconoscibile la provenienza per verificare il rispetto dei regolamenti, la formazione del personale di sala, l'istituzione di una cabina di regia e la promozione di altre aree per lo svago serale. Fra queste viale Ottavio Mai dove già dalle prossime settimane saranno proposte una serie di attività, sia di giorno che la sera, per tutte le età. 'L' idea - conclude il sindaco - è far diventare la gestione operativa della vita notturna un elemento da trattare in modo sistematico e non a spot". Previsto anche l'aumento dei controlli, con un occhio particolare al contrasto alla somministrazione di alcolici ai minorenni.