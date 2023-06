MOBILITÀ

Stiamo sempre meno in auto

Smartworking, car sharing, ztl e caro benzina cambiano gli stili di vita. In Italia -12% di spostamenti in media alla guida. Al Nord il calo è più marcato e a Torino sempre più automobilisti lasciano la vettura in garage. Una lezione per l'ex capitale delle quattroruote

In Italia cala l’uso dell'automobile. Complici lo smart working e il caro benzina, gli spostamenti in auto, tra il 2019 e il 2022, si sono ridotti del 12%. È quanto emerge dal rapporto sulla mobilità di Go-Mobility, società di consulenza per la pianificazione della mobilità e dei trasporti, presentato oggi a Roma a “DataMobility2023-Think Big: il dato al centro del dibattito”. Obiettivo: studiare gli spostamenti urbani attraverso le tecnologie digitali e gli oggetti connessi per raccontare la nuova mobilità. Questo il metodo di rilevazione utilizzato per lo che si basa su dati reali e non più statici, di un campione di 484.000 automobili e 80 milioni di viaggi per il 2019 e 512.000 automobili e 79 milioni di viaggi per il 2022. Quattordici le città metropolitane scandagliate dai “Floating Car Data” (Fcd), i dati fluttuanti delle scatole nere delle automobili, dispositivi dotati di Gps in grado di fornire informazioni sugli spostamenti dei veicoli ed altre utili alla ricostruzione di sinistri ed incentivare così comportamenti virtuosi alla guida.

Torino, Milano, Bologna e Firenze sono le città che vedono la maggiore riduzione sia degli spostamenti (tra -22 e -18%) che delle percorrenze in auto in rapporto all’area comunale (-19,6% e -11,3%). Roma risulta la città con gli spostamenti medi più lunghi, a causa della sua dimensione e della mancanza di sistemi alternativi all’auto su distanze medie. A Cagliari, invece, quasi 7 spostamenti su 10 sono inferiori ai 5km, distanza potenzialmente percorribile in bicicletta o in monopattino. Napoli, Torino, Palermo sono le città con le percorrenze più alte in rapporto all’area comunale: a causa della loro urbanizzazione diffusa, soffrono maggiormente degli impatti negativi causati dalla circolazione delle automobili.

La quota di viaggi brevi diminuisce in tutte le città: dal -6,6% di Messina al -1,7% di Torino, mentre aumenta quella dei viaggi lunghi. La velocità media degli spostamenti urbani è aumentata in tutte le città, segno che la congestione è diminuita. Uno spostamento a Napoli avviene in media a 18km/h (+8%), mentre a Roma è di 25km/h (+4,5%).

Ma quali sono i centri con la maggiore dipendenza dall’auto? Nel post-Covid si accentuano le differenze Nord-Sud: a Palermo, Messina e Reggio Calabria ogni auto viene utilizzata in media quasi tutti i giorni, dato di poco diminuito rispetto al 2019 (tra -5% e -3%). Al contrario, Milano, Bologna e Firenze, che mostravano una minore dipendenza dal veicolo privato già nel 2019, sono le città che registrano ora le diminuzioni più elevate (tra -15% e -8%). Dalla ricerca emerge inoltre quella che è la “nuova normalità”: smart working e telelavoro, ereditati dalla post-pandemia, hanno modificato i comportamenti di mobilità per i singoli giorni della settimana.

I tempi della città non cambiano: le ore di punta rimangono le stesse, ma con meno spostamenti. Il lunedì è il giorno in cui si registra il maggiore calo di spostamenti rispetto agli altri giorni della settimana (-18%), rendendolo molto simile al calo che caratterizzava il venerdì nella mobilità pre-pandemica: Monday is the new Friday. “Le nuove tecnologie – spiega Daniele Mancuso, ceo di Go-Mobility – ci permettono, già nel presente, di ottenere un dettaglio delle nostre città e abitudini senza precedenti, cosa che i sistemi tradizionali di indagine non sono in grado di produrre. Questa analisi porta l’attenzione sulle potenzialità dei big data per comprendere gli stili di vita sempre più complessi ed eterogenei delle persone”.