Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro compie 37 anni

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro compie oggi 37 anni. E per l'anniversario la Mole Antonelliana di Torino verrà illuminata con il logo della Fondazione, "a testimonianza del legame di amicizia che la lega alla Città e ai torinesi sin dalla costituzione", costituita il 19 giugno del 1986, su impulso di Allegra Agnelli, insieme ad amici, professionisti e alcuni illustri oncologi. Per il 37° compleanno, alcuni degli 'ambassadorp della Fondazione hanno voluto fare gli auguri sulle loro pagine social e dimostrare ancora una volta la loro vicinanza all'Istituto di Candiolo - Irccs: la madrina e showgirl Cristina Chiabotto, l'attore Arturo Brachetti, l'ex calciatore Stefano Sorrentino e il campione di tennis Lorenzo Sonego. A loro si sono uniti, il vicedirettore scientifico dell'Istituto, dottoressa Vanesa Gregorc, e il direttore del Dipartimento Chirurgico e della Chirurgia Oncologica, dottor Felice Borghi. L'Istituto di Candiolo - IRCCS è l'unico centro di ricerca e cura del cancro italiano realizzato esclusivamente attraverso il sostegno di donatori privati-. Ha iniziato la sua attività nel 1996 e oggi si estende su 56.500 metri quadrati, di cui circa 10 mila dedicati alla ricerca. Vi lavorano circa 800 persone tra medici, ricercatori italiani e internazionali, infermieri, personale amministrativo e tecnici. La Fondazione nel 2021 ha dato inizio a un piano di ampliamento finalizzato a creare nuovi spazi dedicati alla ricerca e alla cura, a disposizione di medici, ricercatori, e soprattutto dei pazienti e delle persone a loro vicine.