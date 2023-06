Gribaudo su Santanché, in un Paese serio ci si dimette per meno

"Fornitori non pagati, dipendenti lasciati senza Tfr, licenziamenti, Cig covid utilizzata senza diritto e molto altro. Le accuse di Report a Santanchè sono gravissime e tuttora senza risposta. In un Paese serio ci si dimette per molto meno. Meloni cosa ci dice?". Così, su Twitter, il deputato dem Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd.