Conte e Schlein di nuovo "insieme" in piazza con Cgil

Giuseppe Conte ed Elly Schlein tornano a condividere la piazza, domani in occasione della manifestazione della Cgil contro i tagli alla sanità pubblica. Il leader M5s ha fatto sapere che sarà a Roma insieme ad una delegazione del partito per portare il suo saluto all'iniziativa, la segretaria del Pd lo aveva annunciato ieri. Dopo la partecipazione quasi "a sorpresa" di Schlein alla manifestazione dei Cinque stelle contro la precarietà e l'incontro di ieri in Molise, non sul palco ma in un bar, i due leader dell'opposizione si troveranno nello stesso luogo per sostenere la stessa causa. Ma al momento non si sa se si incontreranno o saluteranno. Il corteo partirà alle 10 a piazza della Repubblica (qui è attesa la segretaria del Pd) e arriverà in piazza del Popolo dove il segretario Maurizio Landini terrà il comizio di chiusura.