Tavares, con governi dialogo ma produciamo dove conviene

"Dialoghiamo con i governi di Italia e Francia, che sono ben intenzionati, sono di supporto, ma Stellantis produce dove è competitiva". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, presentando la piattaforma Stla Medium. "Noi guardiamo prima di tutto ai clienti, che vogliono qualità e prezzi accessibili. L'elettrico è più costoso del 40% rispetto ai motori tradizionali e non possiamo chiedere alla classe media di pagare un'auto il 40% in più. Dobbiamo essere saggi per conservare la nostra competitività", ha sottolineato.