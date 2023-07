FINANZA & POTERI

Palenzona liquida Lapucci, Varese nuovo segretario Crt

Un passato nel gruppo Fiat, ex manager in Unicredit, torinese da esportazione. Il Camionista di Tortona dà così il benservito al vecchio braccio destro (e sinistro) di Quaglia che, per ora, rimane ceo delle Ogr. Godrà anche lui del mega emolumento del predecessore?

Una sostituzione, per quanto ampiamente in programma, rapida e chissà quanto indolore. Andrea Varese è nuovo segretario generale della Fondazione Crt. Lo ha nominato il consiglio di amministrazione che si è riunito sotto la presidenza di Fabrizio Palenzona. Prende il posto di Massimo Lapucci che ha segnato per lunghi anni, dal 2012, la vita dell’ente, con un marcato attivismo soprattutto nel corso della presidenza di Giovanni Quaglia. Il Camionista di Tortona nel rimarcare la torinesità della figura da lui scelta intende forse smorzare le critiche di chi vede una progressiva emarginazione del capoluogo piemontese nella governance della fondazione, a partire dalla scarsa presenza in via XX Settembre dello stesso nuovo presidente.

Classe 1964, originario di Torino, dove si è laureato in Economia e Commercio, Varese è un esperto di processi e temi regolamentari bancari, problematiche di gestione di rischi e ridisegno dei processi aziendali. Ha lavorato per diversi anni nel gruppo Fiat, in Italia e all’estero, dove è stato responsabile global capital markets di Fiat Group, direttore finanziario e vicepresidente del gruppo in Polonia, oltre che responsabile della tesoreria per Fiat Usa e Nafta. È poi entrato in Unicredit, dove ha ricoperto incarichi strategici e di primo piano in Polonia e, successivamente, in Italia, Germania e in altri Paesi europei, occupandosi di gestione dei rischi e problematiche creditizie. Ha operato inoltre nel settore del corporate and investment banking e nello sviluppo e nella gestione dei modelli di rischio. È membro del supervisory board di Yunex Traffic, società tedesca leader mondiale nello sviluppo e nella gestione di piattaforme di intelligenza artificiale per la mobilità integrata. Ha fatto parte per oltre dieci anni del management board della Fondazione Culturale Hypo-Kulturstiftung, una delle più importanti istituzioni culturali private della Baviera dove ha maturato una esperienza caratterizzante nel settore filantropico.

“Il nostro obiettivo è di consolidare sempre più la presenza e l’attenzione della Fondazione alla comunità torinese, dandole al tempo stesso un respiro e una visione internazionali – dichiara Palenzona –. In questo senso, anche a nome di tutto il consiglio, voglio dare il mio benvenuto ad Andrea Varese. Il nuovo segretario generale è un autorevole esponente della città di Torino che ha costruito, negli anni, una importante e solida carriera internazionale, sia dal punto di vista industriale che finanziario. Varese è un esperto nella gestione dei processi aziendali e dei modelli di rischio, oltre che del corporate e dell'investment banking. Siamo certi che la sua esperienza, profusa in diversi ambiti e in diversi business, potrà apportare un contributo determinante alla strategia di sviluppo della Fondazione, a vantaggio della città di Torino e di tutti i nostri stakeholder”. Poi i ringraziamenti di rito al predecessore Lapucci “per il significativo lavoro svolto in questi anni sul fronte economico-finanziario, oltre che per l’impulso dato allo sviluppo internazionale della Fondazione”. Il segretario uscente resterà per il momento ceo della società consortile Ogr.