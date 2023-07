CULTURA & POLITICA

La destra mette Base al Tff

Il regista e sceneggiatore è il nuovo direttore del Torino Film Festival. Sponsor il ministro Sangiuliano e la leghista Borgonzoni. Espugnato lo storico fortino della sinistra cinematografara, egemonizzata per decenni dalla nidiata di Rondolino, Barbera e Della Casa

Giulio Base è il nuovo direttore artistico del Torino Film Festival ed entrerà in carica nel 2024 per dirigere la 42ª edizione. La scelta del Comitato di gestione è maturata valutando molto positivamente il progetto presentato, oltre alle caratteristiche del candidato che presenta profonda conoscenza del cinema e della sua storia, spiccato gusto sia per il cinema cinephile sia per il cinema popolare, ottimi rapporti con l’industria nazionale e internazionale nonché elevate competenze di gestione e di comunicazione. Classe 1964, Base è un regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico, un tempo fidanzato con Anna Falchi, ora marito della nota e potente pr romana Tiziana Rocca. Ha recitato assieme a Nanni Moretti (anche lui in passato direttore del Tff) ed è stato tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi: giocherà in casa essendo lui proprio di Torino.

Il presidente Enzo Ghigo sottolinea che questa scelta è avvenuta esclusivamente valutando i meriti del candidato e non è stata in alcun modo condizionata da valutazioni esterne. In realtà il nome di Base sarebbe stato fortemente sponsorizzato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oltreché dalla sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni. Il governo di centrodestra espugna così quella che è sempre stata una storica roccaforte della sinistra cinematografara, nata cresciuta e pasciuta alla scuola di Gianni Rondolino, il padre del Festival del Cinema Giovani, antesignano dell’attuale manifestazione, e che ha visto tra gli allievi più illustri Alberto Barbera e Steve Della Casa. E proprio quest’ultimo, direttore uscente, che, con Vittorio Sgarbi, aveva puntato su Giulio Sangiorgio, direttore di Film Tv, incassa una sonora sconfitta. La figura di Base sarebbe il grimaldello attraverso il quale il ministero potrebbe mettere un piede nella governance del Museo del Cinema di Torino dove già sono rappresentati Comune di Torino, Regione Piemonte, Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo e il Gruppo torinese trasporti (Gtt).

Verrà ufficialmente presentato alla fine del 41° Torino Film Festival, quale ideale passaggio di testimone tra lui e Della Casa, e da quel momento assumerà ufficialmente il ruolo di direttore. Base ha conseguito due lauree: la prima in Lettere Moderne (tesi in Storia e Critica del Cinema), la seconda in Teologia. Diplomato alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman (che ha poi diretto, nell’ultimo film del maestro). Lavora nel cinema da più di 40 anni in qualità di regista, sceneggiatore, produttore, attore. Ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali firmando la regia di 29 titoli.