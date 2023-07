Celeste fratello

Dicono che… negli ambienti ciellini diano la cosa per fatta. Roberto Formigoni correrà alla Europee del prossimo anno e, con ogni probabilità, sarà il capolista di Forza Italia nella circoscrizione del Nord Ovest, in pieno accordo con Giorgia Meloni. Il Celeste, infatti, avrebbe riallacciato i rapporti con i principali esponenti del movimento fondato da don Giussani, mai del tutto interrotti anche se non più organici come un tempo. Non è un caso che a promuovere in Piemonte la presentazione del libro dell’ex governatore lombardo (Una storia popolare, edizioni Cantagalli) sia l’associazione “Libera-Mente” del fratello d’Italia ed ex berlusconiano Fabrizio Priano e nessuna delle espressioni più o meno ufficiali di Cl. Finora anche al Meeting di Rimini il nome di Formigoni non compare nel programma degli incontri.