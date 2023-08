OCCUPAZIONE & LAVORO

Buttafuori, ma col patentino

Arrivano i corsi di formazione e relative abilitazioni per gli "addetti al controllo delle attività di intrattenimento". Licenza anche per il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e l'assistente alla poltrona del dentista. La delibera della Regione Piemonte

Novità in Piemonte per tre figure professionali, relativi corsi di formazione e patentini di abilitazione. Si tratta del direttore tecnico dell’agenzia di viaggi – per il quale sarà possibile frequentare uno specifico corso di 600 ore (di cui 180 in stage) finalizzato al rilascio del certificato di qualifica professionale con cui chiedere l’abilitazione – il cosiddetto buttafuori, o meglio l'“addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo”, e infine l’assistente di studio alla poltrona. La delibera è stata approvata dalla giunta regionale di oggi su proposta dell’assessore al Lavoro Elena Chiorino.

Per i buttafuori, in particolare, la Regione ha modificato e attualizzato la disciplina per i corsi di formazione intervenendo sulla gestione degli esami e sul rilascio del certificato di idoneità. “Il percorso formativo - si legge nella nota - dura 94 ore, di cui quattro ore di prova finale (in cui evidentemente il candidato dovrà dimostrare di riuscire a prendere di peso il commissario e scaraventarlo fuori dalla stanza nel minor tempo possibile). Scherzi a parte, i contenuti del corso spaziano dall’area giuridica (qual è la differenza tra avance e molestia?) a quella tecnica (in cui si apprende il momento migliore per sedare una rissa) fino a quella psicologico-sociale (dopo quanti bicchieri si diventa molesti?). Tutto vero, tranne ciò che è contenuto tra parentesi. Peccato che in giro ci sia gran richiesta di informatici, operai specializzati e tornitori.