Migranti: Montaruli (FdI), a fianco dei sindaci

"Quello che noi diciamo ai sindaci, a differenza di una sinistra che gli diceva 'prendeteli, perché noi siamo per un'immigrazione senza restrizioni', è di tenere duro, perché il nostro obiettivo è il blocco alle partenze, quindi immigrazione clandestina zero". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in un'intervista al quotidiano 'Il Tempo', commenta la sua visita nel Comune di Monastero di Lanzo (Torino)."Mentre il Pd deve bilanciare la posizione di Elly Schlein, che è a favore di un'accoglienza senza restrizioni e di un ingresso per tutti, il Governo Meloni si impegna a far rispettare le regole, fermando le Ong e i trafficanti di esseri umani, aumentando i rimpatri e bloccando le partenze. Quindi, grazie a queste azioni, possiamo permetterci di supportare quei Comuni che sono al centro dell'attenzione mediatica in questi giorni", aggiunge. Rispetto all'approccio di alcuni primi cittadini sul tema, Montaruli conclude: "È stucchevole che ci siano sindaci Pd che oggi si rifiutano di dare accoglienza ai migranti quando il loro stesso partito, il loro leader, protesta perché le Ong, compiendo soccorsi in maniera irregolare, subiscono fermi amministrativi".