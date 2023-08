Migranti: Marrone, tavolo regionale per aiutare piccoli Comuni

"È necessario dare risposte alla legittima inquietudine dei piccoli comuni, soprattutto montani o rurali, e dei quartieri torinesi che rischiano di dover far fronte a nuovi arrivi di immigrati. Mentre la sinistra, per bocca del sindaco Lo Russo, vorrebbe strumentalizzare l'immigrazione irregolare per concedere la cittadinanza accelerata, noi lavoriamo per salvaguardare il territorio. Per questo motivo propongo di mettere in campo un tavolo regionale delle Politiche Sociali insieme alla Prefettura al fine di gestire la situazione tutelando il nostro territorio''. Così l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone. ''Serve - prosegue - che la programmazione sia ragionata e non affidata semplicemente alle logiche del mercato dell'accoglienza, che incrocia disponibilità di strutture e cooperative, ereditata dalla sinistra. Per troppo tempo le ha viste come unici interlocutori, senza coinvolgere sindaci e amministratori di circoscrizione e senza considerare il numero di residenti nei piccoli comuni o il tributo già pagato dai quartieri della periferia nord di Torino che ogni giorno devono fronteggiare i problemi dell'immigrazione di massa con le note conseguenze di criminalità diffusa''. ''Mentre il Governo Meloni va avanti nel progetto del blocco delle partenze e nei rimpatri, noi lavoriamo nelle istituzioni per contrastare l'immigrazione clandestina e impedire che nella gestione della situazione attuale essa si riversi sui territori, come forse invece la sinistra auspica'', conclude Marrone.