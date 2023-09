Cirio, Forza Italia Viva

Dicono che... dopo aver messo la palla al Centro per le europee con la creazione del nuovo soggetto politico e alimentando quelle previsioni che vaticinano la nascita di Forza Italia Viva, Matteo Renzi e i suoi appaiano ancora più vicini agli occhi del governatore piemontese Alberto Cirio. Il senatore di Rignano che, non va dimenticato, a Genova (dove Carlo Calenda ha fatto incetta di ex piddini delusi da Elly Schlein) sostiene il sindaco di centrodestra Marco Bucci, pur stando al centro è evidente come sia sempre più lontano dal partito di cui è stato segretario. Una posizione che, ormai è chiaro, si confermerà alle regionali in Piemonte. Con buona pace dei pochi che in Italia Viva sull’approdo al fronte dell’attuale governatore titubano. Tubano (politicamente, s’intende), intanto, come piccioncini proprio il presidente e l’ex consigliera regionale dem, da tempo nelle fila renziane, Angela Motta. L’occasione, presente il fido Marco Gabusi, per l’incontro, il festival astigiano delle sagre dell’infanzia nella città dell’Alfieri. Volli, fortissimamente volli… Si capisce che lo vogliono entrambi.