Valenza, export in crescita per il distretto orafo

Nuovo sprint sui mercati internazionali delle imprese del Distretto Orafo Valenzano. Export in crescita a +24,4% nel primo trimestre 2023 per la gioielleria di alta gamma, che nel 2022 ha sfiorato 1,3 miliardi. Favorevoli le destinazioni verso Stati Uniti, Svizzera, Emirati Arabi. Soddisfatta Alessia Crivelli, presidente del Gruppo Aziende Orafe Valenzane di Confindustria Alessandria, a conclusione di VicenzaOro che ha richiamato più di 1200 brand espositori da 34 Paesi e 400 buyer da 69 nazioni. Intanto, si lavora per il 'Valenza Gem Forum', il 10 ottobre al Teatro Sociale, primo appuntamento dedicato al distretto piemontese dell'alta gioielleria. Promosso da Fondazione Mani Intelligenti e in collaborazione con Ieg (Italian Exhibition Group) e il patrocinio del Comune, ospiterà dalle più importanti realtà imprenditoriali del territorio alle grandi maison internazionali che, proprio a Valenza, concentrano la produzione. Si parlerà anche di formazione, "per dare - prosegue Crivelli che è anche vicepresidente Confindustria Federorafi - continuità a un comparto economico in crescita, testimonial del Made in Italy nel mondo".