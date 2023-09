Schlein, "pronti a collaborare per fermare strage sul lavoro"

"Faremo la nostra parte e siamo anche disponibili a collaborare con la maggioranza su iniziative che servano a fermare la strage dei morti sul lavoro". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Brandizzo (Torino), dove con una delegazione del partito è andata a deporre una mazzo di rose bianche e gialle poco lontano dai binari ferroviari dove sono morti cinque operai, travolti da un treno la sera del 30 agosto. "Su questo - ha detto Schlein - credo che le istituzioni debbano dare un segnale forte perché anche ieri ci sono state altre morti sul lavoro: è una tragedia quotidiana e bisogna che diamo davvero un segnale. Ci teniamo molto, siamo a disposizione anche per un lavoro comune, basta che vada nella giusta direzione, che non si tagli alcuna risorsa destinata a investimenti che possono aumentare la sicurezza sul lavoro, ma che anzi insieme - ha proseguito Schlein - si decida di aumentare questi finanziamenti, di aumentare la consapevolezza del Paese, di aumentare tutte le energie che abbiamo a disposizione per fare sì che in Italia non si muoia più di lavoro o di stage".