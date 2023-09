Cafagna nuovo prefetto di Torino

Donato Giovanni Cafagna è il nuovo Prefetto della città di Torino. A lui "va il mio benvenuto nella nostra città e il mio augurio di buon lavoro" commenta il sindaco Stefano Lo Russo nel darne l'annuncio. Dal dicembre 2012 Cafagna è stato incaricato dal Viminale in Campania per l'emergenza dei roghi di rifiuti, ha promosso il Patto per la Terra dei Fuochi con la Regione Campania e i sindaci dei Comuni delle province di Napoli e di Caserta. "In piena continuità con il lavoro di questi anni, offriremo fin da subito al dottor Cafagna la piena disponibilità e la totale collaborazione di tutta la struttura amministrativa, per proseguire il lavoro quotidiano e condiviso al servizio della comunità torinese" ha concluso il sindaco.