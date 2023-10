Iv: Borghi, entra Cinzia Vallone, proveniente dal Pd

"Voglio dare il benvenuto nella famiglia di Italia Viva a Cinzia Vallone, consigliera comunale e provinciale di Verbania, proveniente dal Pd, area riformista. È docente di economia aziendale, persona molto stimata e di grande qualità, che è stata anche assessore al bilancio, sempre a Verbania". Lo ha detto il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe del Senato, durante una conferenza stampa. "L'uscita di Vallone dal Partito democratico e l'ingresso in Italia Viva - ha aggiunto - confermano che il quadro politico è cambiato e che Italia Viva è una forza attrattiva sul territorio nei confronti di quei riformisti che vogliono continuare ad essere coerenti con le battaglie condotte in questi anni. La spinta che viene dalle autonomie locali è molto importante e incrocia perfettamente la proposta politica di Matteo Renzi, che sarà capolista alle elezioni europee nel nordovest, e quindi anche a Verbania". "Non mi riconosco più nel Partito democratico della segreteria di Elly Schlein - ha spiegato Vallone -. Mi riconosco invece nei valori di una sinistra riformista e progressista che vedo in Italia Viva. Penso di potere dare un importante contributo, con la mia formazione accademica, alla realizzazione di un progetto innovativo come quello di Italia Viva".