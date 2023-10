URNE VIRTUALI

FdI sempre in testa, Lega in calo

Secondo Euromedia della Ghisleri il partito della Meloni guadagna persino qualche decimale, attestandosi al 28%. Un abisso dal Pd che con Schlein non riesce a toccare il 20%. M5s a ruota: 17%. Salvini sbraita e si agita ma precipita sotto il 10. Venti punti tra le coalizioni

Fratelli d’Italia resta il primo partito italiano con il 28% e guadagna lo 0,3% rispetto alla rilevazione dell’11 settembre 2023. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta. Molto distante dal partito di Giorgia Meloni è il Pd che viene quotato al 19,4% (+0,1), seguito dal M5s al 17% (+0,1). La segreteria di Elly Schlein mostra il fiato corto e Giuseppe Conte pare non riesca ad approfittarne più di tanto. Nella coalizione di centrodestra perde un punto la Lega, collocandosi in quarta posizione, con il 9,6% (-1). Sembra insomma non pagare, almeno al momento, l’azione di progressivo smarcamento di Matteo Salvini dalle posizioni governative, recuperando temi e battaglie più identitarie e smaccatamente orientate a intercettare l’elettorato di destra. Subito dopo c’è Forza Italia al 6,9% (-0,1) che prosegue la sua lenta ma costante erosione di consensi. L’obiettivo del 20% indicato dal segretario e vicepremier Antonio Tajani nel comizio conclusivo della recente manifestazione di Paestum sembra davvero una chimera.

La rilevazione condotta dall’istituto diretto da Alessandra Ghisleri registra una sostanziale stabilità delle due formazioni del Terzo polo che fu: Azione di Carlo Calenda al 4,1% (+0,1) e Italia Viva di Matteo Renzi al 3,3% (+0,1). Sul fronte delle opposizioni al governo Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (+0,3), mentre +Europa con Emma Bonino è al 2,5% (-0,1). Per l’Italia con Paragone è in crescita al 2,4% (+0,4). Chiude Noi Moderati allo 0,6% (+0,1). Per quanto riguarda il valore complessivo agli schieramenti, il centrodestra (FdI, Lega, Fi, Noi moderati) raggiungerebbe il 45,1%, mentre il centrosinistra (Pd, Alleanza verdi e sinistra, +Europa) il 24,9%.