Impianto biometano a Valenza, nuovo no da conferenza dei Servizi

La Conferenza dei Servizi convocata ad Alessandria ha espresso di nuovo un parere negativo, dopo quello del 18 luglio scorso, alla costruzione dell'impianto di biometano lungo la strada provinciale 63 a Valenza (Alessandria). La riunione era stata convocata dopo la presentazione di altri documenti da parte di Green Energy "a nostro avviso peraltro fuori tempo massimo - osserva" Pier Giuseppe Ponzano, portavoce del Comitato di opposizione all'impianto. La Provincia non ha dato parere favorevole sulle modalità di conferimento dei rifiuti e sulla viabilità nella zona". Nell'area sono presenti alcune cascine storiche risalenti anche al '700-'800. Delibere ad hoc dei Comuni di Valenza e San Salvatore Monferrato, come precisato da Ponzano, hanno permesso di portare in Conferenza anche Giancarlo Cuttica, rappresentante del Comitato. L'azienda potrebbe comunque presentare ricorso. "Siamo stati i primi a opporci, già dalla quarta Conferenza dello scorso anno - sottolineano Maurizio Oddone e Corrado Tagliabue, sindaci di Valenza e San Salvatore Monferrato - Comitato e Comune di Valenza ci hanno seguiti, sollecitati da noi. Si salva dall'ennesima cementificazione un'area che, osservando i confini, per la maggior parte ricade nel nostro territorio".