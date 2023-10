Fondazione Crc, 22 milioni nel piano operativo per il 2024

Il Consiglio Generale della Fondazione CRC ha deliberato all'unanimità il Programma Operativo 2024, il documento che traccia le linee d'intervento e definisce le risorse erogative a disposizione per il prossimo anno. La Fondazione metterà a disposizione 22 milioni di euro dedicati a progetti ed erogazioni. Il documento dà continuità alle progettazioni avviate nel quadro del Piano Pluriennale, articolato nelle tre sfide +Sostenibilità, +Comunità, +Competenze. Nelle prossime settimane sono previsti cinque incontri di presentazione pubblica a Bra, Alba, Mondovì, Cuneo e Saluzzo. Il Programma Operativo 2024 consolida l'impostazione degli ultimi anni e conferma i tre bandi di ascolto e attivazione del territorio, con le seguenti scadenze: al 31 gennaio 2024 per il Bando Primavera (richieste fino a 10 mila euro), al 28 febbraio 2024 per il Bando Generale (richieste sopra i 10 mila euro, con soglia massima di contributi per interventi infrastrutturali innalzata a 100 mila euro), al 30 settembre 2024 per il Bando Autunno (richieste fino a 10 mila euro). Particolare attenzione verrà data, nella valutazione delle richieste, al tema della sostenibilità ambientale, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e del contrasto al cambiamento climatico. "Il nuovo Programma Operativo riafferma le priorità strategiche dell'azione della Fondazione, la sua capacità erogativa e il ruolo di agenzia di sviluppo a servizio di tutto il territorio provinciale. Attraverso le iniziative consolidate e le novità introdotte con la nuova programmazione, la Fondazione intende rafforzare l'attenzione all'ambiente, alle giovani generazioni e all'ambito sociale e sanitario", spiega il presidente della Fondazione Crc, Ezio Raviola.