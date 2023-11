Salvini, Molinari assolto dopo anni fango

"Un abbraccio all'amico Riccardo Molinari, assolto dall'accusa di falso elettorale perche' il fatto non sussiste. Anni di fango e di veleni spazzati via senza se e senza ma, alla faccia di chi - anche nelle scorse ore - evidenziava le richieste dell'accusa sperando in una condanna". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, commentando l'assoluzione del capogruppo della Lega alla Camera. Il pubblico ministero di Torino Gianfranco Colace aveva chiesto una condanna a 8 mesi con l'accusa di reato di "falsificazione mediante alterazione della lista".