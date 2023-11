Quel "cinghiale" di Stecco

Dopo la rottura del sodalizio politico anche la fine di un’amicizia. “Mi deve tutto” ha ripetuto per settimane Paolo Tiramani dopo aver ricevuto la querela dal consigliere regionale Alessandro Stecco. L’ex deputato, un tempo leghista, è stato denunciato per aver definito Stecco “cinghiale” in un commento sui social. Chissà che avrebbe detto Bettino Craxi, appellato nelle cronache proprio come “cinghiale”, anzi “cinghialone”. Altri tempi, altri politici.

Sebbene lo stesso pm Carlo Introvigne abbia già chiesto l’archiviazione della querela, le scorie tra i due ex sodali restano. Addirittura Tiramani si chiede se l’azione giudiziaria non fosse un atto intimidatorio per evitare ulteriori polemiche sulla partecipazione di Stecco al bando da direttore della radiodiagnostica dell’ospedale di Vercelli. Forse con qualche motivo (se non altro di opportunità), giacché Stecco presiede la commissione Sanità in Consiglio regionale. E intanto l’Asl non sarebbe ancora riuscita a comporre un’altra commissione, quella che deve individuare il vincitore del bando. Pare, infatti, che tutti quelli che vengono indicati rinuncino. Chissà perché.