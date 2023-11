SPORT & TENDENZE

Effetto Sinner (e Atp Finals): boom di iscritti al tennis

Da quando la kermesse è arrivata a Torino sono triplicati gli appassionati nei circoli di tutto il Piemonte. E il giovane atleta azzurro è profeta in patria: nell'Alto Adige dell'hockey e dello sci alpino tutti pazzi per la racchetta

Non solo Djokovic. Jannik Sinner continua a macinare vittorie in campo e fuori. I successi del numero 4 al mondo stanno regalando emozioni agli appassionati, ma stanno anche modificando le abitudini sportive degli italiani. Mai come in questo momento, infatti, il tennis è vicino al calcio in termini di popolarità. Lo dicono i numeri: dal 2021, anno dello sbarco delle Atp Finals a Torino, dopo dodici anni di permanenza a Londra, i tesserati del tennis in Piemonte sono esplosi: quasi triplicati gli iscritti ai circoli di tutta la regione, con numeri ulteriormente da raddoppiare se si considerano i praticanti under 18. Sintomo che il grande evento è un traino eccezionale.

E se l’effetto Sinner continua a travolgere l’Italia senza soluzione di continuità, il tennista altoaesino ha scardinato anche un altro tabù divenendo profeta in patria. In Alto Adige, infatti, le mamme litigano per far entrare i propri figli nelle scuole tennis estive. Una sferzata di vitalità anche per i tanti circoli che per lungo tempo hanno sofferto il calo di iscrizioni. Sinner e Finals, un binomio vincente. Sport e Salute, la società in house del Mef, che da sempre lavora in maniera simbiotica con la Fitp, oltre a supportare la Federazione nell’evento di Torino, così come al Foro Italico per gli Internazionali Bnl d’Italia, ha finanziato due progetti proprio con lo scopo di avvicinare più persone possibili alla racchetta. Nell’ambito del programma “80 milioni per lo Sport” previsto dal Governo e destinati alle federazioni, Sport e Salute ha finanziato due progetti della Fitp. Ha investito 2,5 milioni per “Evergreen tennis-Padel project Over 65” e circa 2 milioni per “Junior club Italia- Young Talent” che vede coinvolti più di 2200 bambini.

In tutta Italia gli aficionados con la racchetta superano abbondantemente il mezzo milione. Quota che è destinata a crescere visto il clamoroso successo del padel e per l'interesse sempre più strisciante che aleggia intorno al pickleball, di cui Torino ospita proprio in questi giorni il campionato nazionale.

E a proposito di Sinner, va notato come il successo di ieri contro Djokovic non abbia stregato solo il pubblico ma anche i bookmaker. Il numero uno azzurro, che tornerà in campo domani contro Holger Rune, ora parte davanti nei pronostici: il primo successo in carriera sul giovane rivale danese si gioca a 1,28 contro il 3,60 di Rune. Entrambi i precedenti si sono chiusi dopo dure battaglie in tre set. Il trionfo su Djokovic ha cambiato le carte in tavola anche per la vittoria finale: secondo i bookmaker, ora per Sinner c’è da inseguire solo il serbo, ancora favorito a 2,75. La quota dell’azzurro, però, si è avvicinata molto ed è scesa a 3, mentre prima di inizio torneo era fissata a più di 5. Scalzato in seconda posizione Carlos Alcaraz, ora proposto a 11. Terzo candidato al titolo è Medvedev, il cui successo paga 4,50 volte la posta.