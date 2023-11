Fondazione Crt, via libera del Mef allo Statuto

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione Crt. Lo fa sapere la stessa Fondazione. "A nome della Fondazione Crt desidero ringraziare il Mef per l'attenzione dimostrata e per la sollecitudine nell'approvazione: il nuovo Statuto ci consente di rafforzare fin da subito la nostra operatività sul territorio a beneficio delle persone e delle comunità", afferma il presidente Fabrizio Palenzona. Il documento, varato all'unanimità dal Consiglio di indirizzo della Fondazione lo scorso 30 ottobre, introduce alcune innovazioni coerenti con l'attuale scenario di operatività e ispirate ai principi dell'etica, della parità di genere, della trasparenza e dell'inclusione. L'indipendenza e la terzietà dell'ente e dei componenti degli organi vengono rafforzate con il ruolo di garante del presidente, e viene modificata la composizione del consiglio di Indirizzo: i consiglieri, eletti attraverso il metodo democratico delle terne, passano infatti da 18 a 22, per assicurare un migliore equilibrio territoriale, garantire la presenza di un esponente qualificato del Terzo Settore, valorizzare il sistema universitario e aumentare le opportunità di cooptare personalità di chiara e indiscussa fama.