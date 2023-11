URNE VIRTUALI

Pd, piazze piene urne vuote: 19,3%.

Dato peggiore con Schlein segretaria

La svolta movimentista e l'appiattimento su Landini non paga: i dem scendono sotto il 20%. M5s si mangia un altro 0,4% finendo a un'incollatura. FdI lieve flessione, mentre Forza Italia guadagna mezzo punto. Azione e Italia viva in recupero

Forza Italia esiste e lotta insieme a noi. Il partito fondato da Silvio Berlusconi dà segni di vita e, nonostante la leadership non propriamente carismatica di Antonio Tajani, addirittura cresce, seppur di solo mezzo punto, restando comunque al di sotto dell’8%. Un dato, quello degli azzurri, che se infonde fiducia a livello nazionale non offre particolare conforto in Piemonte, in vista del voto regionale del giugno 2024. Un partito il cui consenso arriva soprattutto dal Centro-Sud fa abbassare ancor più l’asticella al Nord.

La Supermedia di questa settimana registra inoltre la crescita del Movimento 5 Stelle (+0,4%) mentre il Pd segna il dato peggiore (19,3%) da quando Elly Schlein è stata eletta alla segreteria del partito. Separati da meno di tre punti, dem e grillini si contendono fette comuni di elettorato, non riuscendo ad allargare il perimetro del cosiddetto “campo largo” o “giusto” che dir si voglia. Facile che tale situazione induca Giuseppe Conte a far prevalere le ragioni di distinzione a scapito di quelle di collaborazione, con buona pace dei dem. Novità anche nell’ex terzo polo: Azione supera il 4%, Italia Viva il 3%. Stabile la componente Verdi/Sinistra al 3,4.

Supermedia Liste

FdI 28,7% (-0,1)

Pd 19,3% (-0,1)

M5s 16,5% (+0,4)

Lega 9,1% (+0,1)

Forza Italia 7,8% (+0,5)

Azione 4,0% (+0,1)

Verdi/Sinistra 3,4% (=)

Italia Viva 3,1% (+0,1)

+Europa 2,6% (+0,2)

Italexit 2,0% (-0,1)

Unione Popolare 1,2% (+0,1)

Noi Moderati 0,9% (-0,2)

Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 46,5% (+0,3)

Centrosinistra 25,4% (+0,2)

M5s 16,5% (+0,4)

Terzo Polo 7,0% (+0,1

Italexit 2,0% (-0,1)

Altri 2,6% (-0,9)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (9 novembre 2023).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 novembre, è stata effettuata il giorno 23 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 13 novembre), Eumetra (16 novembre), Euromedia (19 novembre), Ipsos (11 novembre), Quorum (13 novembre), SWG (13 e 20 novembre) e Tecnè (11 e 18 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.