PAGELLA

Moody's promuove Cirio, Piemonte migliora il rating

Unica Regione italiana che fa segnalare un upgrade: da Ba2 a Ba1, mentre l'outlook resta stabile. "Controlli più severi sulla spesa e diminuzione dello stock di debiti" sono i fattori di merito secondo l'agenzia. E l'esposizione continuerà a diminuire

Unica regione in Italia, il Piemonte migliora nel giudizio di Moody’s, che ha alzato il suo rating da Ba2 a Ba1 con l’outlook che rimane stabile. “Un giudizio che riflette il continuo miglioramento dei parametri fiscali, come evidenziato dai saldi operativi lordi positivi (5,8% dei ricavi operativi a partire dal 2022) e livelli di debito diretto moderati e in calo (68% dei ricavi operativi a partire dal 2022)” si legge nel documento.

L’agenzia raccomanda al Piemonte di continuare con una politica di rigoroso controllo di bilancio “attraverso il miglioramento delle pratiche di gestione e governance e al rafforzamento della qualità della propria pianificazione interna”. Moody's si aspetta, inoltre che “la posizione di liquidità del Piemonte continui a migliorare, anche attraverso controlli più severi sulla spesa e una diminuzione dello stock di debiti”. In linea con le altre regioni italiane, il debito finanziario del Piemonte continuerà a diminuire gradualmente, pur essendo partito da livelli relativamente più alti.

“Si tratta di un risultato importante che premia il grande lavoro di questi anni – dice Alberto Cirio –. Abbiamo lavorato riducendo il debito di 2,3 miliardi di euro come certificato anche dalla Corte dei Conti. Una regione stabile è una regione credibile ed è più forte nel conquistare e ottenere la fiducia delle imprese e di chi vuole investire in Piemonte creando sviluppo, crescita e posti di lavoro”.