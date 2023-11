Galup, panettone solidale per la Fondazione Paideia

È nato il panettone Galup per la Fondazione Paideia, ente filantropico che da oltre trent'anni offre accoglienza, sostegno e momenti felici ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. La speciale confezione natalizia dedicata a Paideia contiene il panettone tradizionale Galup 750 grammi, inventato da Ferrua e, come nella tradizione piemontese, realizzato con lievito madre e ricoperto da una croccante glassa di nocciola tonda gentile trilobata italiana. "Ogni giorno - dichiara Fabrizio Serra, segretario generale di Fondazione Paideia - incontriamo famiglie con bambini con disabilità a cui offriamo il nostro supporto, un impegno che sul territorio portiamo avanti da trent'anni". "Galup è un'azienda storica con profonde radici territoriali. Ed è proprio in quest'ottica di condivisione che si è sviluppato il progetto con la Fondazione Paideia" dichiara Elisa Mereatur, responsabile marketing Galup. Parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei panettoni sarà devoluta a sostegno dei bambini e delle famiglie che vengono supportate da Paideia nel quotidiano attraverso attività di terapia, sostegno psicologico, interventi economici straordinari e attività di socializzazione. Il panettone è in vendita nella Bottega Paideia (via Villa della Regina 9/d, Torino), nei punti vendita del gruppo 3 A - Despar Nord Ovest che hanno scelto di aderire all'iniziativa e online su www.bottegapaideia.it e www.galup.it.