Gribaudo, sul Tenda bis le promesse si scontrano con la realtà

Sul Tenda bis "le promesse fatte da Cirio e Salvini si scontrano con la realtà". Così Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Pd. "Hanno continuato a ripetere per mesi, e continueranno a farlo durante la campagna elettorale, che il Tenda-bis sarebbe stato riaperto, guarda caso, a giugno 2024. Un po' come l'Asti-Cuneo poi si scoprono i ritardi perché, purtroppo, la verità è più dura delle promesse". Gribaudo, "viste le notizie degli ultimi giorni"., cheide di "capire dove sono emerse le criticità e come viene rivisto il cronoprogramma. Ma la cosa più grave - prosegue - non è scoprire adesso dei ritardi, ma che si è deciso di rinviare la Riunione Intergovernativa che deve rinnovare la convenzione del 70 sulla Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Perché?". La vicepresidente del Pd ricorda il sopralluogo di ottobre quando "eravamo stati rassicurati sui tempi di apertura almeno della nuova galleria, che però consentirebbe il solo passaggio a senso unico alternato. Ora - aggiunge Gribaudo - Cirio richiami Salvini alle sue responsabilità sui 100 milioni che servono per completare i lavori. Anziché mettere i soldi su roboanti piani come lo Stretto di Messina, si mettano i soldi prima per finire le opere incompiute, come farebbe un buon padre di famiglia".