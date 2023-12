Sicurezza: Pentenero, a Torino nessun taglio al bilancio

"I conti sulla sicurezza parlano chiaro se si leggono bene: nessun taglio nel bilancio". Ad assicurarlo l'assessora comunale alla Sicurezza, Gianna Pentenero, che oggi in Commissione, illustrando il bilancio di previsione per le materie di sua competenza, ha replicato alle accuse dei consiglieri di Torino Bellissima, Paolo Damilano e Pierlucio Firrao, che nei giorni scorsi avevano parlato di un taglio di 10 milioni al capitolo sicurezza. "L'impegno della Città sulla sicurezza e sul corpo della Polizia Locale è costante - dice Pentenero - e anche le cifre del bilancio lo confermano: non esiste alcun taglio. La pseudo riduzione di 10 milioni è frutto di differenze contabili che non corrispondono né a tagli né di personale della Polizia Locale né a riduzione di progetto. Possiamo dire che forse è stato commesso un errore confondendo taglio con accertamento". L'assessora precisa, dunque, che "durante il prossimo anno saranno trasformati i contratti a tempo determinato in assunzioni stabili e indeterminate nella Polizia Locale". "È vero - aggiunge - che ci saranno nuovi pensionamenti ma arriveranno nuove unità, al massimo di quanto consentono la legge e il bilancio. Esistono variazioni di alcuni trasferimenti su progetti a spot ma si sta lavorando per trovare nuovi bandi da seguire per piani specifici".