Tim: Fondazione Crt, si valutano potenziali investimenti

La Fondazione Crt "precisa che sono in corso, come di consueto, valutazioni per potenziali investimenti di carattere finanziario e/o strategico. Ogni decisione, come sempre in questi casi, dovrà prevedere un via libera da parte degli organi competenti della Fondazione, iter che non è ancora stato concluso. Al momento, quindi, non è stato assunto alcun impegno.". E' quanto si legge, in una nota diffusa questa mattina dalla stessa Fondazione Crt, "in merito a recenti ricostruzioni uscite sui media", in particolare a proposito degli investimenti sulla rete unica di Tim. La Fondazione CRT precisa inoltre "di non aver risposto a presunte sollecitazioni del Mef, perché queste non sono mai avvenute. Resta il fatto che la Fondazione da sempre intrattiene con il Ministero dell'Economia e delle Finanze un dialogo costante improntato alla massima collaborazione. La storia della Fondazione Crt testimonia la volontà di contribuire alle grandi operazioni nate nell'interesse del sistema Paese".