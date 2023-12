LIBRO & MOSCHETTO

Vannacci salta su un cavillo, annullata la cena a Torino

La sede del dopolavoro è riservata solo ai dipendenti comunali quindi i Lions sono costretti a cancellare la serata con il generale. Questa è la versione ufficiale ma non è azzardato pensare che in Comune qualcuno si sia adoperato per mandare a monte l'happening

Annullato perché non in linea col regolamento del Cral, che può affittare i suoi spazi ai soli dipendenti del Comune. Saranno in pochi a credere che senza Roberto Vannacci di mezzo la serata di beneficenza sarebbe stata cancellata lo stesso, ma questa è la motivazione ufficiale fornita da Palazzo Civico. Insomma, un cavillo.

Non sono stati quindi i Lions a scegliere di annullare l’evento di domani sera con il generale, autore del “Mondo al contrario” presso il Circolo ricreativo per i dipendenti comunali di corso Sicilia a Torino. Un evento che aveva attirato tante attenzioni indesiderate sull’associazione filantropica, ma che alla fine non sono stati i Lions a cancellare. Saranno però loro a raccogliere i cocci della scelta, quantomeno tardiva, del Comune, a cominciare dal rifondere le cento persone che avevano già versato la loro quota (da 35 euro in su) per la cena che avrebbe seguito l’evento pubblico col militare prestato alla scrittura e autore del best seller autoprodotto che tanti plausi raccoglie nella destra che rinfaccia a Giorgia Meloni di essersi imborghesita.

Al momento, quindi, l’evento è annullato. Anche perché nel direttivo dei Lions (i cui singoli circoli scelgono in autonomia) non era piaciuta la scelta di ospitare una presentazione che, al di là del confronto sul libro, aveva attirato tante critiche. “Noi facciamo politica sociale, non politica partitica”, spiega un maggiorente del distretto subalpino. Che fa capire come i Lions debbano farsi notare per la raccolta fondi natalizia alla Certosa di Collegno, più che per la vicinanza al militare più famoso da quando è uscito dai riflettori il più compassato Francesco Paolo Figliuolo.