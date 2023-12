Cin cin dai Bolatto's

Dicono che… ci fosse gran parte del milieu cittadino ieri sera alla bicchierata natalizia offerta dal segretario generale della Camera di Commercio Guido Bolatto e dalla sua signora, Elena Pedon, alto dirigente della società che gestisce i cimiteri di Torino. L’happening si è svolto al Circolo del Desing, argomento ricorrente nei capannelli, neanche a dirlo, il prossimo rinnovo della Compagnia di San Paolo.

Chi faceva ipotesi e lanciava (interessate) suggestioni, chi incrociava le dita sendendosi parte in causa. Fatto sta che nessuno ha voluto mancare l’appuntamento a partire dal governatore del Piemonte Alberto Cirio, dal rettore del Politecnico Guido Saracco e naturalmente dal presidente della Camera Dario Gallina. Non c’era il sindaco Stefano Lo Russo che si è fatto rappresentare dalla sua vice Michela Favaro. E ancora lady arte Patrizia Sandretto, col marito Agostino Re Rebaudengo, l’ex consigliere della Fondazione Crt Franco Amato, Paolo Peveraro, storico assessore al Bilancio di Sergio Chiamparino e Mercedes Bresso e poi presidente di Iren, il commercialista Gigi Tealdi con signora, il professor Alin Devalle, l'ex deputata di Forza Italia Claudia Porchietto, accompagnata dal marito, il numero uno di Cna Nicola Scarlatelli e quello di Confesercenti Giancarlo Banchieri. Tra gli altri, numerosi manager e professionisti come il direttore del Csi Pietro Pacini, il notaio Caterina Bima, l’avvocato Andrea De Carlo e l’amministratore delegato del Gruppo Scai Massimiliano Cipolletta. Molto apprezzate le acciughe al verde della signora Pedon, mentre in tanti si sono esibiti nel taglio del prosciutto serrano al coltello, tra i pezzi più pregiati del catering preparato dai Magazzini Oz.