URNE VIRTUALI

Meloni arretra, Schlein vivacchia

Fratelli d'Italia resta in testa, ma cala sensibilmente nei sondaggi (-0,7%): il dato peggiore da un anno. Il Pd segna un modesto +0,1%, leggermente meglio il M5s. Salvini nonostante gli sforzi continua a scendere. Distanza abissale tra centrodestra e opposizioni

Fratelli d’Italia resta stabilmente in testa, ma cala sensibilmente nei sondaggi (-0,7%), riportando il suo dato peggiore da più di un anno a questa parte (28,3%). La Supermedia di Agi e Youtrend, che, come ogni settimana, effettua un calcolo in base alle rilevazioni dei principali istituti demoscopici, rivela che le intenzioni di voto degli italiani non cambiano granché. L’ordine dei partiti resta lo stesso, anche se Giorgia Meloni e i “patrioti” fanno un deciso passo indietro e Pd e Movimento 5 Stelle provano a farne un mezzo in avanti. La distanza, però, rimane ancora abissale. Il partito di Elly Schlein insegue al 19,4%, con un più 0,1% che sembra più che altro un timido segnale di vita. Non va meglio al M5s di Giuseppe Conte, che registra uno 0,2% in più rispetto a due settimane fa, ma non va oltre il 15,9%. Troppo poco, da parte di entrambi i principali partiti di opposizione, per pensare di impensierire la maggioranza. La Lega, ancora in calo, non sembra vedere premiata la rincorsa di Matteo Salvini all’alleato di governo mentre Forza Italia mostra segni di sopravvivenza. Stabili Azione e l’alleanza Verdi e Sinistra, in crescita la formazione di Matteo Renzi.

Supermedia Liste

FdI 28,3% (-0,7%)

Pd 19,4 (+0,1)

M5s 15,9 (+0,2)

Lega 9,1 (-0,2)

Forza Italia 7,7 (+0,3)

Azione 3,9 (=)

Verdi/Sinistra 3,4 (=)

Italia Viva 3,3 (+0,3)

+Europa 2,5 (-0,1)

Italexit 1,9 (+0,2)

Unione Popolare 1,3 (-0,1)

Noi Moderati 1,2 (-0,1)