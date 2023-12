Alemanno in lista

Dicono che… sia deciso a partecipare con il suo nuovo partito anche alle prossime regionali in Piemonte. L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha da poco fondato Indipendenza, allontanandosi definitivamente dagli ex di Fratelli d’Italia e assumendo una posizione critica con le scelte della premier Giorgia Meloni, ha deciso di bruciare i tempi e di testare la nuova forza in tutti gli appuntamenti elettorali in cui riuscirà a presentare la lista. Tra questi c’è anche il Piemonte dove Alemanno può contare sul consigliere comunale di Cuneo Giuseppe Lauria e in cui intende presentarsi a sostegno di Alberto Cirio. Obiettivo: 3%.