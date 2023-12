Le bollicine dell'assessore

Dicono che… ci sia chi abbia alzato entrambi i sopraccigli quando è arrivata la comunicazione. Anche quest’anno l’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha donato alle prime linee delle aziende sanitarie del Piemonte una bottiglia di spumante. Un gesto di attenzione “per ringraziarvi del lavoro svolto e per augurare agli operatori buone feste” come lui stesso ha tenuto a precisare o una certa captatio benevolentiae in vista delle urne? E quell'invito a scrivergli con tanto di numero di telefono e firma autografa? L’enigma resta mentre anche quest’anno a mettersi in mostra è la Santero, azienda vinicola di Santo Stefano Belbo (paese natale di Cesare Pavese di cui Icardi è stato sindaco) produttrice delle bollicine nostrane.