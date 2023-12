Riva Vercellotti è molto popolare

Dicono che… con l’avvicinarsi delle urne si stia impuntando sempre di più. Vuole lo scorporo delle Atc del Nord Piemonte Carlo Riva Vercellotti, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, che durante questa legislatura è passato da Forza Italia a Fratelli d’Italia e ora mira a incarichi di prestigio in un eventuale Cirio 2. Il pressing è in corso da tempo, l’obiettivo è costituire nuovamente un’agenzia per le case popolari delle province di Vercelli e Biella, separandola da Novara e Vco. Due cda, raddoppio delle figure apicali, insomma un’operazione difficile da giustificare da un punto di vista dell’efficienza ma che si spiega bene in termini elettorali e di consenso. Pare infatti che con la prossima legislatura Riva Vercellotti non si accontenterà di guidare una commissione, ma miri senza riserve a un assessorato (Agricoltura o addirittura Bilancio), in alternativa potrebbe accettare la presidenza del Consiglio. E con obiettivi così ambiziosi servono tanti voti.