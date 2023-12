Da anagrafi alla app per le famiglie, Torino fra 2023 e 2024

Il lavoro sulle anagrafi, con l'aumento del 5% delle carte d'identità elettroniche, gli investimenti sul commercio di prossimità, la app per le famiglie, le procedure amministrative per la pedonalizzazione di via Roma, con avvio dei lavori nel 2025, la semplificazione dei servizi di sportello per le pratiche edilizie. Sono alcuni dei punti chiave dell'anno appena trascorso e degli obiettivi per il 2024 tracciati dagli assessori della Città di Torino nell'incontro di fine anno. Per l'assessore a Sport e Grandi eventi, Domenico Carretta, il 2023 è stato "l'anno in cui Torino è diventata sempre più attrattiva, mentre il prossimo sarà l'anno dello sport di base, che a febbraio avrà anche il suo piano regolatore". Parola d'ordine per l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino, è "sostegno ai negozi di vicinato", con progetti per il '24 come "censimento e albo delle botteghe storiche, il premio Fedeltà al Commercio e il sostegno alle attività penalizzate dai cantieri". Per la vicesindaca Michela Favaro il 2023 è stato l'anno delle Giornate della Legalità e il '24 sarà quello del Piano Famiglie "per aumentare la loro qualità della vita e rendere il territorio attrattivo per le giovani famiglie, anche per contrastare il calo demografico". Sul fronte trasporti e viabilità, ricorda l'assessora Chiara Foglietta, quello che finisce è stato l'anno del nuovo piano del Trasporto pubblico locale e il prossimo porterà "perdonalizzazioni e l'appalto integrato per piazza Baldissera". "Questo è stato l'anno dell'ascolto per il nuovo piano regolatore", ricorda l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, mentre sul piano economico l'assessora al Bilancio, Gabriella Nardelli definisce il 2023 "l'anno dei conti in ordine" e il 2024 quello in cui "potenziare il controllo di gestione per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa".

Il Piano di governo della notte è il tema in materia di sicurezza evidenziato dall'assessora Gianna Pentenero che per il '24 individua come priorità "rendere Torino più attrattiva per imprese e lavoro". Biblioteche e cultura diffusa nei quartieri i due punti scelti dell'assessora Rosanna Purchia, mentre il collega al Welfare, Jacopo Rosatelli, evidenzia, per il '23, "l'aumento dei posti di accoglienza straordinaria nel piano inverno" e per il '24 "il grande tema degli anziani e dell' invecchiamento attivo con il progetto Correre contro vento, di sostegno agli anziani che sono caregiver". Edilizia scolastica "con più di 100 scuole interessate da manutenzioni straordinarie" e giovani al centro della rigenerazione urbana, i temi scelti dall'assessora Carlotta Salerno, mentre il collega Francesco Tresso individua nella "Anagrafe efficiente" e nel "dialogo fra la città e i suoi fiumi" i due grandi temi per l'anno che si chiude e quello che si apre.